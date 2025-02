Jazz News, Samstag 22.02.2024, 10 Uhr

Saxofonist John Surman- 80 Jahre jung. Visionär und Virtuoso,.......

so beschreibt der britische Landsmann, Trompeter und Jazzbuchautor Ian Carr das Wirken des Saxofonisten und Komponisten John Surman. Er konnte nicht nur mit allem was bläst, sondern auch elektronische Hilfsmittel wie Synthesizer und Echoplex zur Klangverfremdung einsetzen. Er versteht sich selber als Eklektiker aus Prinzip. Nicht nur in den verschiedenen Stilen des Jazz war er zu Hause, sondern er schrieb auch Theatermusik und Musik für klassische Ensembles. Brachiale musikalische Konstrukte des Freejazz in jüngeren Jahren entwickelten sich auf dem Bariton-, Sopransax und Bassklarinette als seine orginären Instrumente, hin zu folkloristischen Motiven und Schönklang aber mit Kante. Letzteres bestimmte seinen musikalischen Output auf den Alben von ECM. Wir versuchen in einer Stunde seinen Lebensweg in seinen verschiedenen musikalisch spannenden Wendungen zu erklären und fragen uns, warum macht er was? Beispiele sind Freejazz, Big Band- Projekte, Solospiel, Rückzug und Lehrtätigkeit sowie Folklore und Schönklang.

Moderation Heinz und Hardy