Die Saxofonisten Alex Hitchcock und John Surman-

Zwei Generationen des englischen internationalen Jazz bei uns im Programm, sowie der Pianist Demian Dorelli (A Romance Of Many Dimensions); Shabaka Hutchings (Perceive Its Beauty Acknowledge Its Grace); John Surman (Words Unspoken); Die Sängerin Beth Gibbons (Lives Outgrown) und Alex Hitchcock mit seinen drei Dreambands (Live in London).

Moderation Heinz Dillmann