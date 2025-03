Jazz News, Samstag 22.03.2025, 10 Uhr

Die Saxofonistinnen Nubya Garcia und Jasmine Myra.....

von der internationalen britischen Jazzszene sind verschieden von ihrem musikalischen Background und Spielweise auf ihrem Instrument. Garcia ist in dem Londoner Melting Pot verankert mit Indoafrikanischen Rhythmen und Hip Hop (Odyssey). Myra ist mit folklastigem Jazz aus Manchester auf dem Godwanalabel mit Produzent Matthew Halsall am Start (Rising). Sie haben was gemeinsam: Beide sind virtuose Musikerinnen an ihrem Instrument. Beide haben in ihren aktuellen Aufnahmen Unterstützung durch ein klassisches Orchester bzw. Streichquartet. Es ist spannend sie in der direkten Gegenüberstellung zu hören. Weiter haben wir im Programm die Band Empirical (Wonder Is The Beginning); Den in Südafrika geborenen aber schon lange in England lebenden Cellisten, Sänger und Komponisten Abel Selaocoe (Hymns of Bantu) und den beonderen Pianisten Demian Dorelli mit Stücken von Nick Drake (Echoes on solo Piano).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Fr. 21.3. Nils Kugelmann Trio, Forum Merzhausen, 20 Uhr

Sa.22.3. Peter Somuah Group, Forum Merzhausen, 20 Uhr