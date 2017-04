Jazz News, Samstag, 22.04.17, 10 Uhr

`Sissi, mir ist so trüb. Ach geh Franzl, magst en Caffee? Lieber e Musi Sissi...`

Ob der Franzl Jazz mögen mochte wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, was in der internationalen österreichischen Jazzszene momentan auch angesagt ist. Wir hören heute zum Ort Graz und Talentschmiede den sehr talentierten Drummer Reinhold Schmölzer mit seiner BigBand und `aerial image`; Den Klarinetisten und Saxofonisten Christoph Pepe Auer mit seinem Projekt und `Songs I Like`; Swing und anderes mit Marina & The Kats und `Wild`; Die große Entdeckung des Saalfeldener Festivals, die Gruppe Shake Stew mit `The Golden Fang` und eine spezielles Projekt in der Sendung, der gebürtige Brasilianer und Gitarrist, Emiliano Sampaio mit seinem Meretrio und `Obvio`und seinem Mereneu Projekt mit `Forbiden Dance`.

Moderation Heinz Dillmann