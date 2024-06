Jazz News, Samstag 22.06.2024, 10 Uhr

Der Saxofonist Sonny Rollins- Einer der letzten seiner Art

Der jetzt 93jährige Rollins spielte im März 1959 mit seinem Trio eine Europatournee u.a. auch in Frankfurt. Es waren die letzten Aufnahmen bevor er sich eine Auszeit von 2 Jahren nahm um, so Rollins, das Saxofonspiel neu zu erlernen. Da das Üben zu Hause für die Nachbarschaft zu laut war, spielte er unter der Williamsburg Bridge in New York City. Wohlgemerkt, er war damals schon ein Star und mit John Coltrane einer der vielversprechendsten Saxofonisten. Die Aufnahmen von der Europatournee 1959 wurden restauriert und mit einer erstaunlichen Qualität als 3er CD /LP mit dem Namen `Freedom Weaver` veröffentlicht. Es sind wundervolle Aufnahmen mit einem stark aufspielenden Trio. Wir bringen einen Auszug davon in unserer Sendung.

Besetzung: Sonny Rollins- Sax, Henry Grimes-Bass, Pete La Rocca, Joe Harris, Kenny Clarke-Drums

Moderation Heinz Dillmann