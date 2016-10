Jazz News, Samstag, 22.10.16, 10 Uhr

Skandinavische Impressionen

Heute hören wir den `Shooting Star` der finnischen Trompete, Kalevi Louhivuori mit der Gruppe Big Blue und mit seinem eigenen Quintett mit `Almost American Standards`; Das Trio Bazar Bla aus Schweden kreiert Klanglandschaften aus ihrer Heimat mit `Twenty`; Der schwedische Schlagwerker, Emil Brandqvuist mit Trio und `Falling Crystals`; Wir bleiben in Schweden mit dem Petter Bergander Trio und `The Grand Dance`; Aus Norwegen kommt die Gruppe Come Shine und `Red and Gold`; Aus Dänemark hören wir ein Tribut to Horace Parlan u.a. Thomas Clausen, Sinne Eeg...

Moderation Heinz Dillmann