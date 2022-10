Jazz News, Samstag, 22.10.2022, 10 Uhr

Der Saxofonist Ulrich Krieger- Ein Mann der Zwischenräume und verschwimmender Genregrenzen....

und weitere Akteur*Innen der internationalen deutschen Jazzszene bei den Jazz News. Wir hören den Pianisten Kai Liekenbröcker (Klavier); Die Gruppe ZOOM (The Curse of Unspoken Words); Saxofonist Fabian Dudek mit seinem Quartett (Isolated Flowers); Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett (The Next Door) und Ulrich Krieger (236 Strings).

Moderation Heinz Dillmann