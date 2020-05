Jazz News, Samstag, 23.05.2020, 10 Uhr

Der große Pianist Cecil Taylor.......

steht heute mit einigen bahnbrechenden Aufnahmen im Fokus der Sendung. `Live at the Black Forest`, ist so eine Aufnahme. Taylor spielte 1978 auf Einladung von Joachim Ernst Behrendt im MPS-Studio in Villingen-Schwenningen. Der Freiburger Schlagzeuger Lukas Lindenmaier, auch ehemaliger Redakteur der Jazz News von RDL, hat diesem Konzert beigewohnt und war fasziniert von der freigesetzten Energie. Außerdem Ausschnitte aus einem Solopiano Konzert `Air above Mountain`von 1976. Auf Einladung von Friedrich Gulda, einem weithin anerkannten klassischen Pianisten, gastiert Taylor auf Schloß Moosham. Im Laufe des Festivals entsteht sogar eine Duoaufnahme der beiden großen Pianisten.

Moderation Klaus Wallmeier