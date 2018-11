Songs of Resistance....

und anderes vielfältiges neues von der intern. nordamerikanischen Jazzszene. Wir hören Marc Ribot (Songs of Resistence); Jowee Omicil (Love matters); Lionel Loueke (The Journey); Petra Simone-Acker & Steven Reich New York Trio (I Wish I Know...) und Keith Jarrett live in Venedig (La Fenice).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstip: Shai Maestro Trio am 2.Dez. 20Uhr im Jazzhaus