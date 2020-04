Jazz News, Samstag, 25.04.2020, 10 Uhr

Kalle Kalima - im Klangkosmos mit David Lynch und Luis Bunuel

Der finnische Gitarrist Kalle Kalima wagt sich mit seiner Band K18 an musikalische Klanginterpretationen der Filme von Luis Bunuel und David Lynch (Out of Lynch/Bunuel de Jour). Wir hören ihn in diesem Special noch mit dem Gitarristen Knut Reiersrud (Flying Like Eagles). Sonst hört ihr noch die Band Tonbruket (Masters of Fog) und das Emil Brandqvist Trio (Entering The Woods). Skandinavische Feinkost für die Ohren.

Moderation Heinz Dillmann