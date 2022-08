Jazz News, Samstag, 27.08.2022, 10 Uhr

Rolf Kühn- Der Jazzhimmel bekommt Zuwachs von einem erstklassigen Klarinettisten und liebenswürdigen, neugierigen Musiker.

In Köln 1929 geboren und in Leipzig aufgewachsen. Unter den vielen Instrumenten (ua. Gitarre, Klavier) wählte er die Klarinette auf der er einen besonderen Ton entwickelte. Er war im Nachkriegsdeutschland ein gefragter Musiker und über das Rias-Tanzorchester wagte er den Sprung in die USA. Das war mutig und nicht ohne Risiko. Er behauptete sich aber und hatte gute Fürsprecher und wurde 1. Klarinettist bei Benny Goodman. Das war sozusagen ein Ritterschlag für den begabten Rolf Kühn. Er war der erste international erfolgreiche deutsche Jazzmusiker nach dem Kriege. Anfang der 60er Jahre kam er nach Deutschland zurück und veröffentlichte einige tolle Scheiben auf dem Label MPS im Schwarzwald. Auch wurde er Leiter des NDR- Fernsehorchesters in Hamburg. Zunächst nahm er mit Klaus Doldinger Platten auf und dann u.a. mit seinem Bruder wurde er Teil der Fusions-Jazzszene in der BRD mit internationalen Gästen. In seinen späteren Jahren war er als Talentscout tätig, bzw holte er sich junge MusikerInnen in die Band. Er war auch als Komponist für Film und Theater tätig. Seine KollegInnen und die JournalistInnen lobten seine Fachkompetenz aber auch den liebenswürdigen, bescheidenen Auftritt. Er ist mit 93 Jahren am 18 Aug. und noch voller Pläne in Berlin gestorben. Eine Sondersendung mit Musik von seinen Anfängen bis zu seinen letzten Produktionen.

Moderation Heinz Dillmann