Jazz News, Samstag, 27.11.2021, 10 Uhr

Von Avant-Rock bis mediterrane Jazzgefilde- Ein Blick auf die intern. franz. Jazzszene.

Wir hören die Band Aquaserge (The Possibility of a New Work....`21) mit Interpretationen und Hommage an moderne Klassiker. Weiter hören wir den Cellisten Gaspar Claus (Tancade); Den Sax./Clarinetisten Michel Portal mit seiner Geburtstagsplatte und auserlesenen Gästen (MP85); Den Pianisten Andy Emler mit Duo- und Trioeinspielungen (No Solo), und den Drummer Francesco Ciniglio mit Band (The Locomotive Suite).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Mo. 29.11. Magnus Mehl Quartett, Gasthaus zum Schützen, 20Uhr