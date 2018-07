Gitarre vom Feinsten.......

wir hören Buddy Guy (The Blues is Alive and Well); Peter Korbel (Lejos me voy de aqui); Tommy Emmanuel (accomplice one); Paulo Morello (Sambop); Claus Boesser Ferrari& Adax Dörsam (The Winnetou Tapes) und Schrammel&Slide (Best of).

Moderation Heinz Dillmann

Tipp:

Samstag 28.7. 20Uhr, Stimmen Festival Lörrach, Marktplatz- Dweezil Zappa