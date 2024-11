Jazz News, Samstag 30.11.2024, 10 Uhr

Dark Days & White Nights mit.......

dem Julia Kriegsmann Quartet und weiter mit neuen Alben aus der internationalen deutschen Jazzszene. Wir bringen das Lora Kostina Trio mit Pascal von Wroblewsky (Pasternak) zu Gehör; Nils Wogram (The Pristine Sound of Root 70); Nils Wülker & Arne Jansen (In Concert) sowie Jochen Rueckert (With Best Intentions).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Mi. 4.12.24 Jazzhaus 20Uhr- Walter Trout