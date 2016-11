Jazz News, Samstag,19.11.16, 10 Uhr

Kein Weihnachtsgedudel sondern richtig guter Jazzstoff !

Neues von der intern. deutschen Jazzszene

Heute hören wir die Gruppe M.E.A.N. aus Berlin mit `Claras Park`; Der ewig junge Klarinetist Rolf Kühn mit `Spotlights`; Der Trompeter Oliver Leicht mit `The State of Things`; Der Trompeter Ingolf Burkhardt & die NDR Bigband mit `Conquests`Die Gebrüder Meyer mit ihrem Melt Trio und `stroy` sowie die Vibrafonistin Izabella Effenberg und ihr Trio mit `iza`.

Moderation Heinz Dillmann