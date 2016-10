Jazz Spezial am Sonntag, den 02.10.2016, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) zunächst zwei CD Sets des Labels earBooks (im Edel Verlag) vor.

Beim ersten Set handelt es sich um das kürzlich wieder veröffentlichte 6CD - Set mit dem Titel "Roads Of Jazz" (0211144EB). Diese 6 CDs waren ursprünglich im entsprechenden gleichlautenden earBook des Edel Verlags (Veröffentlichung 2009) enthalten, das allerdings wohl zur Zeit nicht mehr lieferbar sein soll.

Beim zweiten CD - Set handelt es sich um das parallell zum gleichnamigen earBook - Buch kürzlich erst veröffentlichten 2CD - Set mit dem Titel "Berlin Sounds Of An Era 1920 - 1950" (0211143EB). Das gleichnamige earBook enthält übrigens sogar insgesamt 3 CDs.

Dann folgen einige neue CD - Veröffentlichungen der Label Motema (Vertrieb Membran), Prophone Records und Siba Records (beide im Vertrieb bei Naxos Music) sowie DoubleMoon und Intuition Records (beide im Vertrieb von in akustik Musik).

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Joey Alexander - Countdown (Motema 234279), Cecilia Persson & Norrbotten Big Band - dto (Prophone PCD 161), Mikko Helevä - Hands On Hammond (Siba SRCD-1017), Haberecht 4 - Essence (JazzThing Next Generation Vol. 64) (DoubleMoon DMCHR 71176), Reis / Demuth / Wiltgen - Places In Between (DoubleMoon DMCHR 71174) und Michel Portal - Radar / Live At Theater Gütersloh (CD Reihe European Jazz Legends 07) (Intuition INTCHR 71319).

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine kürzlich von Arthaus Musik (Vertrieb Naxos Music) veröffentlichte DVD hinweisen mit dem Titel "Rahsaan Roland Kirk - The Case Of The Three Sided Dream". Der Film stammt von Adam Kahan und hat eine Spieldauer von 107 Minuten (87 Minuten + 20 Minuten Bonus). Ein ausgesprochen sehenswerter Film über diesen wunderbaren Jazzmusiker, der unbedingt die Anschaffung lohnt. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der Atlantic Doppel - CD mit dem Titel "Bright Moments" (Rhino 8122-71409-2).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik erwarten Sie! Also unbedingt dabei sein und Radio einschalten bzw. den Computer und mittels Live Stream zuhören!