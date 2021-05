Jazz Spezial am Sonntag, den 16.05.2021, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) des am 08. Mai 2021 im Alter von 86 Jahren verstorbenen großartigen Posaunisten des Jazz, Curtis Fuller, und stellt Ihnen eine ganze Reihe seiner Aufnahmen vor allem aus den 1950er und 1960er Jahren sowie aus dem Jahr 1982 vor, die entweder unter seinem eigenem Namen oder als Sideman prominenter Jazzbands veröffentlicht wurden. Sie hören voraussichtlich Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Curtis Fuller - Jazz...It´s Magic (Savoy SV-0153), Sonny Clark - Dial S For Sonny (Blue Note BLP-1570 / TOCJ-1570), Blue Trails - The Rare Tracks (TOCJ-1601), The Curtis Fuller Jazztette (Savoy SV-0134), Curtis Fuller - Imagination (Savoy SV-0128), Yusef Lateef - Jazz Mood (Savoy SV-0237), Curtis Fuller - Images of Curtis Fuller (Savoy SV-0129), Art Farmer & Benny Golson - Meet The Jazztet (MCA Records CHD-91550), Art Blakey And The Jazz Messengers - Impulse (Impulse A-7 / MCA 254624-2), Curtis Fuller - Soul Trombone / Cabin In The Sky (Impulse 06007 5334879), The Curtis Fuller Quintet - South American Cookin´ (Epic/Sony Records ESCA 7646), Art Blakey And The Jazz Messengers - Free For All (Blue Note CDP 7 84170 2) und The Jazztet - Voices All (Eastworld Toshiba-EMI TEC-2011).

Zwei Stunden mit erstklassiger Musik eines Jazzposaunisten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!