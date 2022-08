Jazz Spezial am Sonntag, den 21.08.2022, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gratuliert die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) dem am 09.08.1942 in Chicago / Illinois geborenen Schlagzeuger Jack DeJohnette zum 80. Geburtstag und stellt Ihnen Aufnahmen des Ausnahmekünstlers vor, die er mit dem Quartett des Tenorsaxophonisten Charles Lloyd, unter eigenem Namen mit seiner Band Special Edition und als Schlagzeuger im Trio des Pianisten Keith Jarrett eingespielt hat. Sie hören Aufnahmen aus den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

Charles Lloyd In Europe (Atlantic 7567-80788-2) mit Aufnahmen, die am 29.10.1966 in Norwegen entstanden, Jack DeJohnette Special Edition - "Special Edition" / "Tin Can Alley" / "Inflation Blues" / "Album Album" (4CD-Set ECM 2296-99) mit Aufnahmen, die im März 1979, September 1980, September 1982 und Juni 1984 entstanden, und Keith Jarrett At The Blue Note - The Complete Recordings (6CD-Set ECM 1575-80) mit Aufnahmen, die von Freitag bis Sonntag, den 03. bis 05. Juni 1994 im Blue Note in New York mitgeschnitten wurden.

Zwei lange Stunden mit Musik eines der besten Schlagzeuger des Jazz zu Ehren seines 80. Geburtstags!