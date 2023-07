Jazznews 29.7.2023 Neue Cds

Diesmal mit folgenden Cds:

Marc Ribots Ceramik Dog. Das sind: Marc Ribot – Gitarre/Gesang, Shahzad Ismaily – Bass, Ches Smith – Schlagzeug. (Knockwurst Records)

Auf der fünften Studioveröffentlichung der Band, Connection (Juli 2023), haben Marc Ribots Ceramic Dog ihre seit langem bestehende Spannung zwischen traditioneller Pop-Songkunst und avantgardistischer Improvisationsmusik auf die Spitze getrieben und ihren gewohnten genreunabhängigen Ansatz mit Elementen von Glam-Boogie, minimalistische Disco, psychedelischer Boogaloo, Garage-Punk und Agitprop und vieles mehr angereichert.

LOCATION LOCATION LOCATION : DAMAGED GOODS

Anthony Pirog: Gitarre, Gitarrensynthesizer, Synthesizer; Michael Formanek: 4- und 5-saitiger E-Bass und Kontrabass, Gitarre; Mike Pride: Schlagzeug, Marimba, Bongos, Dub (Cuneiform Records)

„Damaged Goods“ wurde in den dunkelsten Tagen von Covid-19 aufgenommen und ist tatsächlich das ultimative Pandemieprojekt. Nicht nur, dass sich Gitarrist Anthony Pirog, Bassist Michael Formanek und Schlagzeuger Mike Pride während des Aufnahmeprojekts in sicherer sozialer Distanz befanden, zwei von ihnen haben sich auch noch nicht persönlich kennengelernt. Nichtsdestotrotz ist Location Location Location eine Band.

MICHAEL FORMANEK ELUSION QUARTET: AS THINGS DO

Michael Formanek: Double Bass; Kris Davis: Piano; Tony Malaby: Tenor and Soprano Saxophones; Ches Smith: Drums and Vibes (Intakt records)

Michael Formanek zählt mit seiner umfangreichen Biographie zu den herausragenden Persönlichkeiten des amerikanischen Jazz: als Komponist, als Bassist in Ensembles, als Bandleader und als Solist. Nun präsentiert Michael Formanek sein lang erwartetes zweites Album mit seinem wegweisenden Elusion Quartet. „As Things Do ist ein weiteres Beispiel für Formaneks enzyklopädisches Konzept. [...] Michael Formanek ist der seltene Musiker, der bei absoluter Integrität und Konzentration die Musik dorthin gehen lassen kann, wohin sie will: in seinen eigenen Worten, die Dinge gehen lassen, wohin sie gehen werden, As Things Do“, schreibt Alexander Hawkins in den Liner Notes.

JIM & THE SCHRIMPS : AIN’T NO SAINT

Asger Nissen: Alto Saxophone; Julius Gawlik: Tenor Saxophone; Felix Henkelhausen: Acoustic Bass; Jim Black: Drums (intakt records)

Die Musik dieses energiegeladenen Quartetts hat eine fiebrige Intensität und von der ersten Note an geht sie in die Vollen. Viele Einflüsse und Ideen kommen zusammen, ohne jemals auf Genre-Hopping zu setzen.

