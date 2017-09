In der Jazznight hören wir zwei Aufnahmen, zunächst des Steve Lacy Quartetts von 1963. Unter dem Titel School Days spielten Steve Lacy am Sopran Saxophon, Roswell Rudd, Posaune, Henry Grimes, Bass und Dennis Charles am Schlagzeug und danach das letzte Konzert von Steve Lacy 2003 in Boston zusammen mit Irene Aebi, Gesang, George Lewis, Posaune, Jean-Jacques Avenel, Bass und John Betsch, Schlagzeug.