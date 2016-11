"Jede dritte Frau hat innerhalb ihres Lebens einmal häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt"

Es ist das Jahr 2016 und heute, am 25. November, jährt sich zum 18. Mal der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Viele Ereignisse in diesem Jahr haben gezeigt, dass das Thema so aktuell ist wie zur Anerkennung des Tages durch die Vereinten Nationen. Der Tag wird seit 1981 von feministischen Gruppen weltweit als Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen begangen und erinnert an die Ermordung der Mirabal-Schwestern in der Dominikanischen Republik 1960.

Die Ernennung des Tages durch die Vereinten Nationen zeigt, wie feministische Forderungen sich ihren Weg in (über-)staatliche Strukturen gebahnt haben. Über die Aktualität des Themas Gewalt gegen Frauen, das Für und Wider von institutionalisiertem Feminismus und die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" sprachen wir mit Simone Thomas, der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg.

Das Bündnis "16 Tage Stopp Gewalt gegen Frauen" veranstaltet ab heute verschiedene Aktionen, Demos, Gespräche, Vorträge und Workshops.