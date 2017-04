Jemen: Hilfsorganisation warnt vor humanitärer Katastrophe

Nach Angaben der internationalen Hilfsorganisation Care wird die Situation in dem bitterarmen Land immer prekärer. Seit Kriegsbeginn vor zwei Jahren seien 10.000 Menschen getötet worden. 7 Millionen JemenitInnen hungern und 17 Millionen könnten ohne humanitäre Hilfe nicht überleben. Nahrungsmittelimporte kommen kaum noch an, da der größte Hafen des Landes häufig Ziel von Angriffen ist. Der Jemen ist bis zu 90 Prozent von Importen abhängig. Der Care-Regionalkoordinator für den Nahen Osten und Nordafrika kritisierte das geringe Interesse der Internationalen Gemeinschaft an der großen Notlage des Landes.