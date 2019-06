Journée mondiale des réfugiés

Le 20 juin est la Journée internationale des réfugiés. A cette occasion, Our Voice a décidé d'organiser une séance spéciale de "Meet and Feed Information", qui consiste à rassemblé les immigrants autours d'un repas et ensuite partager et échanger autour d'un thème choisi à l'avance.

Comme toujoujours, l'évènement a lieu à la Schopfheimer Strasse 5. Pour la première fois, les réfugiés de Donaueschingen et du camp d'arrivée (LEA) de Freiburg se réuniront. Nous allons d'abord déjeuner ensemble, puis nous échangerons sur les principales questions concernant les réfugiés: le Dublin, le rapatriement et le Duldung.

Rouby s'est entretenu avec Arafat sur l'importance de cet évènement et les objectifs à atteindre en ce jour.

Au micro de rouby, Charles, Victor et ben, des réfugiés résidant à Donaueschingen, n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes concernant la journée.