Une oeuvre de Christian Kuate

Christian Kuate est un écrivain d'origine Camerounaise résidant dans la ville de Trente en Italie où il a fait des études supérieurs de philosophie couronnées d‘un master sur Maurice Lerleau-Ponty. Il est l‘auteur de différents ouvrages tels que „Ménage en otage“ ou encore „Lettre d‘un mbenguiste à sa mère“. Dans notre émission du 13 octobre, il nous a parlé de son ouvrage „Camerouniaiseries. En apnée sous le soleil“ paru en janvier 2020. C‘est l‘histoire d‘un couple interacial, le couple d‘Emma Fontana et Patrick Djomo. Lui Camerounais d‘origine et elle Italienne, tous deux vivant à Trente, en Italie. Á la suite d‘un pari, les deux décident de se rendre au Cameroun et d‘expérimenter par là – surtout pour Emma – l‘énorme différence de culture, d‘identité et de réalités qui les sépare.