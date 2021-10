Un loup au zénith

Le 18 Septembre dernier,le général valsero, cèlèbre rappeur et homme politique Camerounais, s‘est produit sur la scène du Zénith à Paris. Cette date, le 18 Septembre 2021, restera certainement gravée dans la mémoire de nombreux Camerounais. L'"enfant de la révolution" comme il se présente lui-même a porté le Zénith, l'une des plus grandes et plus prestigieuses salles de concert de France, par son nom - une première pour un artiste Camerounais. C‘était donc une grande fierté pour ses compatriotes, un moment de communion et surtout de pacification. Notre rédactrice Rufine Songué était sur place et nous fait revivre ces moments.

Le concert a commencé à 20 heures. Pour beaucoup, c'est l'histoire du Cameroun, qui s‘écrivait en ce jour. On pouvait donc voir des drapeaux, des maillots de l‘équipes de football camerounaise, des costumes traditionnels camerounais. Selon les organisateurs, 7300 billets ont été vendus, c‘était donc une bonne occasion pour de nombreux entrepreneurs de se faire connaître et de trouver d'éventuels nouveaux investisseurs ou clients. Justin Lock, fondateur de Kamix, une application de cryptomonnaie et envoie d‘argent vers le pays, a saisi cette opportunité. Il n‘était pas là pour participer au concert mais en a profité pour promouvoir son application Kamix et ses fonctionnalités.2:42

Au concert de Valséro, notre rédactrice a rencontré différentes personnalités très connues du public Camerounais. Il y avait par exemple Bernard Tchoutang, ancien footballeur professionnel camerounais.1:36

J. Rémy Ngono, célèbre journaliste politique et sportif était aussi de la partie. Lui, il estime qu'il s'agissait plus d'une action politique que d‘un concert de musique.0:49

L‘une des surprises de la soirée, c‘était l‘entrée du professeur Maurice Kamto, principal acteur de l'opposition au Cameroun. Quand il a fait son apparition, le public s‘est déchaîné et a semblé avoir oublié qu‘il n‘était pas la véritable star de la soirée. Je me rappelle, Kelly White, l'une des deux présentateurs de la soirée, à tenté de les calmer en rappelant qu‘il y aurait plus de surprises encore dans la soirée. Et effectivement, il ya en a eu des surprises. Non seulement le général Valséro a illuminé la scène, mais aussi les artistes de gros calibres tels que Kareyce Fotso, Richard Bona et Talla André ont offert au public de magnifiques performances.

Le général Valsero a été emprisonné plusieurs reprises à cause de son engagement et son activisme. Son parcours politique a débuté en 2002 et, dans ses chansons, il critique ouvertement la longévité de l'actuel président Paul Biya et de son gouvernement. Sans être membre d'un parti politique, il est un soutien affiché de Maurice Kamto depuis 2018. Le 26 janvier 2019, il a participé à une manifestation organisée par le MRC. Il a ensuite été arrêté et détenu alors qu'il allait chercher sa fille. Des artistes - comme Tiken Jah Fakoly - et des ONG ont appelé à sa libération. Comme Mamadou Mota, Albert Dzongang, Célestin Njamen et bien d'autres, il est resté en prison et n'a été libéré que début octobre, lors de la deuxième vague de libérations. Il s'est ensuite rendu en France, où il vit actuellement en exil. A ce jour, il y a 123 autres personnes dans les prisons camerounaises qui ont participé à cette manifestation. Lors de son concert, Valsero se souvient d'eux et demande leur libération avec ses fans. C'était un concert plein de revendications, une révolution, mais aussi un concert d'amour pour la patrie. Valsero l'a répété plusieurs fois pendant le concert.1:03

Les spectateurs sont venus des quatres coins du monde pour participer à ce spectacle. C'est le cas de Tob Juland, rappeur qui est venu tout droit de La Haye aux Pays-Bas. Pour lui, le concert a été un succès, même s'il aurait aimé que Valsero prenne du temps avec ses fans après le spectacle.5:24

Pour les présentateurs, le concert a été un grand succès. Anicet Nemani, fondateur de Bimstr, une plateforme musicale camerounaise, présentait un tel évènment pour la première fois. Quand on lui a proposé de le faire, il a tout d'abord hésité. Ecoutons pourquoi.7:14

Kelly White , Co-Host de la soirée n‘a elle pas lésiné. Elle est journaliste de formation avec 20 ans d‘expérience et s‘est directement vue dans le devoir de mettre ses talents au service de cet évènement. Ce concert avait pour elle une importance particulière.3:10

Le titre du concert c‘était „Les loups sont de sortis“. Et le général Valsero, l‘alpha, a passé un message d‘amour, de liberté et de détermination à sa meute en ce jour.