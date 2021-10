Our Voice am 13.10

Le 18 septembre, notre rédactrice Rufine Songué a assisté au concert du Général Valsero, rappeur et homme politique camerounais, à Paris. Le débriefing de ce concert mythique dans l'édition de cette semaine.

Christian Kuate, auteur camerounais, viendra également en tant qu'invité pour lire des extraits de son livre "Camerouniaiseries". En apnée sous le soleil." va lire. Le livre aborde le thème des relations amoureuses transnationales et transculturelles et présente la société camerounaise.

Le programme est en français.

Connectez-vous à 16 h sur 102.3Mhz et en direct sur rdl.de.

DE

Am 18. September nahm unsere Redakteurin Rufine Songué am Konzert von Général Valsero, Kamerunischer Rapper und Politiker, in Paris teil. Über das Konzert berichten wir diese Woche bei Our Voice.

Außerdem kommt als Gast Christian Kuate, kamerunischer Autor, der aus seinem Buch „Camerouniaiseries. En apnée sous le soleil.“ lesen wird. Das Buch behandelt das Thema transnationale und transkulturelle Liebesbeziehungen und stellt die kamerunische Gesellschaft dar.

Die Sendung ist auf französisch.

Schaltet ein um 16 Uhr, auf 102.3Mhz und livestream auf rdl.de