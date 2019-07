Anne Chebu, Rufine Songué, Karim Saleh et Sévérine Jean ont été les guest stars de la conférence organisé par Samo.fa Freiburg le 28 juin dernier au Maienstraße 2, autour des thémes discrimination consciente et inconsciente et le racisme.

David Koch, éducateur extra-scolaire et participant; Rufine songué, membre du groupe Ourvoice et invitée de la conférence étaient au micro de Arafat Fofana dans un réportage réalisé par Rouby Traoré.