Mobilisierungen in der ganzen Welt

Sudanesen fordern Veränderung der Regierung. In der ganzen Welt organisieren sie deshalb Demos. In Berlin hatte Adam Bahar, Flüchtlingsaktivist aus dem Sudan, mit einem weiten Bündnis am 20. und am 21. Juni Demos organisiert. In diesem Interview erzählt er, was in diesen Demos abgelaufen ist.

Trois semaines après la repression meutrière du sit-in de Khartoum par les militaires soudanais (120 morts au total), la population reclame le depart du gouvernement actuel. En Allemagne, les migrants soudanais partis au temps fort de la dictature de l´ex president Omar El Bechir se sont mobilisés dans les rues de Berlin les 20 et 21 derniers pour apporter leur soutien á leur compatriotes. Adam Bahar, militant et activiste réfugié en Allemagne nous parle de ces marches de protestation au micro Rufine Songué.