La diaspora Togolaise appelle au changement

Le samedi 15 Février 2020, la diaspora Togolaise et leurs amis et partenaires manifestaient dans les rues de Heidelberg dans l‘état du Baden-Württemberg en Allemagne. Il tenaient à rappeler à l‘entreprise „HeidelbergCement“ - dont le siège est dans cette ville – d‘arrêter de financer la dictature au Togo. HeidelbergCement, l'un des plus grands investisseurs étrangers, extrait de la chaux sur une superficie de 14,1 km² au Togo pour la production du ciment. Environ 8% des émissions mondiales de CO2 sont dues à la production de ciment. Lors de sa combustion pour produire du clinker de ciment, HeidelbergCement utilise du charbon brut au Togo, contribuant ainsi à la pollution de l’environnement.

Cependant, les travailleurs sont mal payés et vivent dans des conditions précaires. La diaspora Togolaise a donc décidé, de dire «Stop à l’exploitation minières du pays et au soutien de la dictature». L’équipe d’Our Voice était présente sur les lieux de la manifestation, voici le résumé.7:14

Environ 300 personnes ont participé à la manifestation à Heildelberg. Ils venaient tous de différentes villes. Nous avons collecté les opinions de certains pour vous.

Rund 300 Menschen nahmen an der Demo in Heildelberg Teil. Sie kamen alle aus unterschiedlichen Städten. Wir haben die Meinung von einigen für euch gesammelt. 9:58