Non à la destruction de l'environnement au Togo!

La diaspora Togolaise en Allemagne en collaboration avec le comité pour le développement et la démocratie en Afrique avec le soutien des différentes organisations locales telles que Aktion Bleiberecht organisent une manifestation ce 15 février à partir de 13h à Heidelberg. La démonstration appelle à la démocratie et à la justice au Togo. Rouby Traoré, membre de Our Voice mais aussi membre de l‘organisation de la marche, nous explique en détails dans cet interview ce qui va se passer.

Die togolesische Diaspora in Deutschland organisiert in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Entwicklung und Demokratie in Afrika mit Unterstützung verschiedener lokaler Organisationen wie Aktion Bleiberecht am 15. Februar ab 13 Uhr in Heidelberg eine Demonstration. Die Demonstration fordert Demokratie und Gerechtigkeit in Togo. Rouby Traoré, Mitglied von Our Voice, aber auch Mitglied der Organisation der Demo, erklärt in diesem Interview ausführlich, was passieren wird.