Einander Heimat geben - Kampagne 2017 der Caritas/ Giving home to one another - Campain 2017 of Caritas

"Zusammen sind wir Heimat" est le thème choisi par Caritas cette année pour sa campagne d'intégration des réfugiés et pour un échange interculturel effectif. A cet effet, l'association a tenue une assise le 08 juin dernier à Buchenbach dans les environs de Freiburg. À la sortie de cette assemblée Rouby Traoré s'est entretenue avec Theresa Stecklum chargée à l'organisation de cette rencontre.

"Zusammen sind wir Heimat" ist das diesjährige Thema der Caritas für ihre Kampagne für die Integration von Geflüchteten und interkulturellen Austausch. Am Rande einer Tagung zum Thema in Buchenbach vergangenen Juni in Buchenbach hat Rouby Traoré mit Theresa Stecklum vom Caritas gesprochen.

Interview auf Deutsch