Blick Bassy met sa voix et sa musique au service de l´histoire de son pays

Blick Bassy est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus inventifs et distinctifs d'Afrique. Né au Cameroun, il a travaillé au Brésil et est à présent basé dans le nord de la France. Il a développé un style mêlant influences musicales africaines, latines et américaines, paroles en langue camerounaise Bassa, et un accompagnement qui met sa guitare et son banjo contre le violoncelle et le trombone. Son album «1958» sorti en 2019 est dédié à la mémoire de l'un des héros politiques du Cameroun et de l´Afrique, Ruben Um Nyobé, le leader anti-colonial qui s'est adressé aux Nations Unies, exigeant l'indépendance du Cameroun, et qui a été assasiné par les forces françaises en septembre 1958. Pour promouvoir cet album, Blick Bassy a entamé une tournée européenne dont les prestations scéniques mêlent chant narratif, un exercice de griot, et un doux accompagnement des instruments dont lui et ses musiciens ont le secret. Blick Bassy partage ainsi non seulement son talent, ses émotions mais aussi l’histoire de son pays, contribuant ainsi à la reconstruction de la mémoire collective. Présente à son concert à l’espace Django de Strasbourg le 29 Novembre dernier, l’équipe d’Our Voice a pu s’entretenir avec l’artiste et nous a livre ses impressions du concert.