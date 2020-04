Mehr Angst von den Sicherheitsmaßnahmen als vom Virus selbst

Experten sind sich einig: Wenn sich das Coronavirus auf dem Afrikanischen Kontinent weiter ausbreitet, könnte dies für viele Menschen dramatische Folgen haben. Die Gesundheitssysteme sind geschwächt und die meisten Menschen leben von Tag zu Tag. Dazu kommen noch die politischen Spannungen in manchen Ländern wie etwa in Kamerun. Das westafrikanische Land gehört mittlerweile zu den drei Ländern in Afrika, die am meisten vom Coronavirus betroffen sind. Hier haben die Menschen mehr Angst von den Sicherheitsmaßnahmen wie etwa eine mögliche Ausgangsperre als vom Virus selbst. Ein Beitrag über die Lage im Land.



FR

Les experts sont unanime que si le virus corona se propage plus loin sur le continent africain, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour de nombreuses personnes. Les systèmes de santé sont affaiblis et la plupart des gens vivent au jour le jour. À cela, s'ajoutent les tensions politiques dans certains pays comme le Cameroun. Ce pays d'Afrique centrale est aujourd'hui l'un des trois pays d'Afrique les plus touchés par le virus corona. Ici, les gens ont plus peur des mesures de sécurité telles qu'un couvre-feu possible que du virus lui-même. Aperçu de la situation dans le pays.