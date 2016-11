Die Jugendlichen ohne Grenzen sind ein Zusammenschluss junger Flüchtlinge, die nicht einfach abwarten wollen, was die deutschen Innenminister mit ihnen machen. So werden sie gegen die Innenministerkonferenz in Saarbrücken demonstrieren und schon am kommenden Montag wollen sie nach demokratischer Abstimmung den Abschiebeminister des Jahres küren. Ob der Sieger erfreut sein wird, wissen wir, aber alle verhalten sich so, als wollten sie ihn. Ein Gespräch mit Nelli von den Jugendlichen ohne Grenzen.