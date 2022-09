1h mit Juri am Tresen

Fühl dich gegrüßt! Delikatessen auf Plattentellern mit hohem Besuch: unser liebster lieber Ex-Musik Journalist, Label Manager und Musik Connaisseur Juri Andresen ist mit im Studio und hat feinste Platten mitgebracht. Soul, RnB, HipHop und Dancy House ist angesagt. Tune in and Vibe out!

Mucke und Labern!

1. Marcos Valle - Estrelar

2. K, Le Maestro - Come around ft. Chester Watson

3. Goldlink - Roll Call ft. MYA

4. Kaytranada - 10% ft. Kali Uchis

5. Mac Miller - What's the use ft. Thundercat

6.The Internet - Come over

7. ABRA - Fruit

8. Brent Faiyaz - First world problemz

9. Space Ghost - Emotional healer

10. Pale Jay - Shameful game