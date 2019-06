Kämpfe und Repression hinter Gitter

Für ein solidarisches Miteinander und gegen Unterdrückung wird auch in deutschen Knästen gekämpft, auch wenn die Verhältnisse sich innerhalb der Mauern von denen ausserhalb unterscheiden und die Kämpfe zwangsweise auch. Stichworte: Zwangsarbeit für einen Hungerlohn, Nahrungsmittel und Telefonate für übertrieben hohe Preise, zunehmende Privatisierung eines eh schon unterirdischen Kapitalistischen Ausbeutungsmarktes. Aber wie organisieren sich Menschen denn hinter Gittern? Ein gutes Beispiel dafür ist die GGBO. Was diese ist, was sie tut und was mit der jüngste Repressionswelle gegen die Gewerkschaft ist, erfahrt ihr in diesem Interview mit einem GGBO Aktiven.

https://ggbo.de/