Justizskandal: Schmuggelring in der JVA Tegel (Radio Corax)

Menschen, die in deutschen Justizvollzugsanstalten leben, müssen dort arbeiten - und das zu niedrigsten Löhnen und ohne, dass sie in eine Sozialversicherung einzahlen können. Gerade durch diesen Umstand haben Gefangene keine Perspektive für ein Leben nach der Gefangenschaft, Altersarmut ist vorprogrammiert und sie müssen sich trotzdem abschuften. Die Gefangenengewerkschaft GG/BO macht auf Zwangsarbeit und andere Missverhältnisse in deutschen Gefängnissen aufmerksam und fordert, dass auch Gefangene einen Mindestlohn erhalten und am Sozialversicherungssystem beteiligt werden.

Überausbeutung in deutschen Gefängnissen ist also eines der Themen der Gefangenengewerkschaft - das ist aber längst nicht der einzige Missstand: Kürzlich hat die Gefangenengerwerschaft aufgedeckt, dass es in der JVA-Tegel einen Tauschring gibt, mit dem sich Beamte massiv an Gefangenen bereichern.

Über diesen Justiz-Skandal hat Radio Corax aus Halle mit Oliver Rast gesprochen, dem Sprecher der GG/BO. Radio Corax hat ihn zunächst gefragt, was in der JVA Tegel/Berlin passiert ist und wie es ans Tageslicht gekommen ist.



Weitere Infos unter: https://ggbo.de/