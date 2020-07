Kameruns deutscher Alptraum

In einem Verfahren, über dessen Unrechtscharakter sich wohl alle Beteiligten im Klaren waren, wurden der junge Oberhäuptling der Duala, Rudolf Duala Manga Bell und sein Sekretär Ngoso Din beim Beginn des ersten Weltkrieges zum Tode verurteilt und kurz darauf gehängt. Das eigentliche Verbrechen Manga Bells war nicht Hochverrat gewesen, sondern dass er die Deutschen bei ihrem eigenen vertraglichen Versprechen genommen hatte. Die Rechte seines Volkes sollten so gelten, wie sie in dem Vertrag standen, den sein Großvater mit den Deutschen geschlossen hatte und durch den Kamerun zur Kolonie wurde. Christian Bommarius hat die Geschichte Manga Bells und der deutschen Kolonie Kamerun in einem schmalen, aber inhaltsreichen und gut lesbaren Buch festgehalten, das wir im dritten Teil der Reihe "Kurz aber schrecklich - aus der Zeit der deutschen Kolonien" vorstellen und warm empfehlen.

Christian Bommarius

Der gute Deutsche

Die Ermordung Manga Bells in Kamerun 1914

Berlin 2020, Berenberg