Wann wird Rudolf Duala Manga Bell rehabilitiert?

Am 8. August 1914 ermordete die deutsche Kolonialverwaltung in Kamerun Rudolf Duala Manga Bell und seinen Sekretär Ngoso Din nach einem kurzem und äußerst unfairen Prozess durch öffentliche Hinrichtung mit dem Strang. Es war bei weitem nicht das einzige Kolonialverbrechen der Deutschen in Kamerun, aber es hatte eine besondere Note, denn Duala Manga Bell war in Deutschland zur Schule gegangen und hatte versucht, wie ein deutscher Bürger die Rechte des Volkes der Duala auf friedlichem Wege durchzusetzen. Unter anderem schickte er seinen Sekretär Ngoso Din mit einer Petition an den Reichstag nach Deutschland. Radio Dreyeckland sprach mit dem Großneffen von Duala Manga Bell, Jean-Pierre Félix-Eyoum. Félix-Eyoum hat auch eine Petition verfasst, die nun beim Deutschen Bundestag liegt. In ihr verlangen er und zahlreiche Mitunterzeichner die Rehabilitation von Rudolf Duala Manga Bell und Ngoso Din. Seit einem Jahr wartet er nun auf ein Ergebnis.

