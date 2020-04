Kein Platz, keine vernünftige Kommunikation

In der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen hat sich das Corona-Virus wie ein Lauffeuer verbreitet. Radio Dreyeckland hat bereits mehrfach darüber berichtet. Hier könnt Ihr die ausführlichere Version eines bereits in einem Beitrag von letzter Woche gekürzt verwendeten Interviews mit Toofan Alimzad hören. Er bringt recht drastisch zum Ausdruck, in welcher Enge die Flüchtlinge untergebracht sind und wie die Kommunikation mit ihnen läuft. Einsperrung, Enge und der Mangel an einer vernünftigen Kommunikation mit ihnen, bringt manchen nahe ans Durchdrehen. Auch die Einhaltung der Hygiene-Vorschrift würde wohl besser befolgt werden, wenn man vernünftig mit den Flüchtlingen sprechen würde und wenn ihre Unterbringung nicht selbst schon dem Ziel der Quarantäne so offensichtlich zuwiderliefe.