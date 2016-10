In dieser Sendung gibt es zunächst einen Rückblick auf die Konzerte von Lola Marsh und Latin Quarter mit Musik von den jeweils aktuellen Alben. Hauptsächlich werden aber drei tourende irische Produktionen vorgestellt. Das Irish Folk Festival mit Headliner Beoga (6.Nov.16 in Stuttgart), Danceperados - Irish Christmas (16.Dez.16 in Tuttlingen, 17.Dez.16 in Bad Säckingen, 18.Dez.16 in Stuttgart) und Danceperados - Irish Travellers (27.Jan.17 in Karlsruhe, 27.April17 in Offenburg).