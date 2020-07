Die kleine Geschichte der Pop-Up Radwege in Freiburg

Der erste Pop-up-Radweg in Berlin entstand am 25. März 2020 am Halleschen Ufer. Damit setzte die, bisher nicht für ihre Schnelligkeit berühmte Berliner Verwaltung, ein Zeichen für eine Neupriorisierung in der Verkehrspolitik. Um dem Fuß- und Radverkehr in Pandemie Zeiten mehr Platz einzuräumen wurden Verkehrsflächen umverteilt. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung wog in der Abwägung schwerer als die Leichtigkeit des KFZ-Verkehrs. Ein Grundsatz den sich die Verkehrspolitik merken sollte!

Rund einen Monat später, am 26. April wurde auch ein Freiburg eine PopUpBikeLane auf dem Schlossbergring eingerichtet. Allerdings nicht von der Freiburger Stadtverwaltung sondern von Aktivist*innen des Fuß- und Radentscheids Freiburg.

Am 11. Mai stellten die Fraktionen ESfA, JUPI und die Grünen einen interfraktionellen Antrag der die Stadtverwaltung dazu aufrief, bis zur Gemeinderatssitzung am 26.05. eine Drucksache vorzubereiten, in der verschiedene Maßnahmen aufgeführt werden "die Fuß- und Radverkehr mit Sicherheitsabstand ermöglichen".

In einem Interview mit Radio Dreyeckland bestätigt das Garten und Tiefbauamt am 13. Mai seine skeptische Position gegenüber Pop-Up Radwegen für Freiburg.

Am 23.05. wiederholte Greenpeace im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags den Pop-Up Radweg auf dem Schlossbergring.

In der Sitzung am 26.05. beschloss der Gemeinderat dann, den interfraktionellen Antrag erst in der übernächsten Sitzung am 14.07. zu bearbeiten. Wohlgemerkt hatte die Berliner Verwaltung bereits Ende April (!) ein Handbuch veröffentlicht wie PopUpBikeLanes in 10 Tagen (!) umgesetzt werden könnten. (RDL berichtete).

Bereits einen Monat bevor die Drucksache in den Mobilitätsausschuss kommen sollte richtete Stuttgart am 08. Juni seinen erste Pop-Up Radweg ein. (RDL berichtete)

Nach dieser langen Vorgeschichte kam es dann am 08. Juli zur lange erwarteten Vorstellung der Drucksache im Mobilitätsausschuss die wir für euch aufgezeichnet haben und an dieser Stelle kommentieren.

