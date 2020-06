Am 26.04 zeigte der Radentscheid Stuttgart mit der Einrichtung des sicheren Radwegs entlang der Mercedesstraße das mehr Platz für den Radverkehr auch in Stuttgart möglich ist. Am 08.06. war es dann schon so weit und an der Theodor-Heuss-Straße wurde die erste PopUp BikeLane Baden-Württemberg eingerichtet.

Wir sprechen mit Thijs Lucas vom Radentscheid Stuttgart.