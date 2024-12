Kinderradiogruppe: Was ist wichtig, woran sparen und erstes Interview

Die Kinderradiogruppe von "Kinderradio Dreyeckländchen" beschäftigt sich in der dritten Sendung damit, was ihr am wichtigsten ist zum (Über-)Leben und worauf sie verzichten würde, wenn sie es müsste.

Außerdem führten die Kinder das erste mal ein richtiges Interview. Sie sprachen mit David aus der Kulturredaktion von RDL, der verhältnismäßig weniger Geld zur Verfügung hat, als die meisten anderen Menschen. U.a. welchen Herausforderungen er dadurch gestellt wird hat, wird Dave von "Kinderradio Dreyeckländchen" in dem Gespräch gefragt.