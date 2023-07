Klimaanpassungsstrategie 2.0 für Baden-Württemberg

Hört sich gut an, was da am Dienstag vorgestellt wurde. 2015 gab es das schon mal.

Hatte nur geringe Durchschlagskraft. Ob jetzt die Anpassungsstrategie an den

Klimawandel mehr taugt wird im Gespräch zwischen Konrad mit der BUND-Vorsitzenden

in Baden-Württemberg Sylvia Pilarsky-Grosch diskutiert.

Hintergrund:

Die Landesregierung hat sich verpflichtet, die Anpassungsstrategie an den Klimawandel

aus dem Jahr 2015 dieses Jahr zu aktualisieren. Sie umfasst unter anderem einen Maßnahmenkatalog,

der aufzeigt, wie negativen Folgen des Klimawandels begegnet werden kann. Die Anpassungsstrategie

wurde am Dienstag, 25. Juli, auf der Landespressekonferenz vorgestellt.

Mehr Informationen

https://www.bund-bawue.de/themen/natur-landwirtschaft/biotopverbund/

https://www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/klima-und-energie/klimasc...