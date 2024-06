Wirksamen Hochwasserschutz endlich langfristig denken

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Innenminister Thomas Strobl und Umweltministerin Thekla Walker

haben sich am Dienstag den 4.6.2024 in der Landespressekonferenz zum verheerenden Hochwasser in Baden-Württemberg

geäußert. Dazu kommentiert Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg:

"Inzwischen wissen alle, dass es durch den Klimawandel häufiger zu Starkregenereignissen und damit zu

Hochwassern kommen wird. Um dem entgegenzuwirken, braucht es eine Vielzahl von Maßnahmen – etwa durch

eine konsequentere Umsetzung der Klimaschutzpolitik im Land. Aber vor allem braucht es dringend ein

Umdenken im Naturschutz." Konrad sprach mit Sylvia Pilarsky-Grosch.