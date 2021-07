Windkraft in Baden-Württemberg muss sich verfünffachen

Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg kritisiert, dass über viele Jahre bundesweit erst die Solar- und dann die Windenergie systematisch ausgebremst wurde. Nun ist die Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien so billig geworden, dass nur noch drakonische Maßnahmen wie große Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauungen ihren Ausbau wirksam behindern können. Gut is es, dass in Baden-Württemberg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 21 Windräder mit einer Leistung von über 80 Megawatt errichtet wurden.

Das kann aber, darf aber nur ein Anfang sein. BUND und NABU sehen sich nicht als Bremser sondern machen Druck auf mehr Windräder in einer vernünpftigen Abwägung mir den Belangen der Natur.

RDL im Gespräch mit Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg.