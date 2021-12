Klimagerechtigkeit: Alternativen in Rojava und wie wir sie unterstützen können

Warum der Klimawandel kolonial ist und welche Alternativen in Rojava gelebt werden, erklärt Ami in einem Interview vom 20. November 2021. Ami ist in Rojava geboren und aufgewachsen und musste 2015 nach Deutschland fliehen. In Freiburg engagiert sich Ami für Klimagerechtigkeit. Im Interview stellt Ami dar, wie sich der Klimawandel in Rojava auswirkt und wie er mit kolonialen Ausbeutungsstrukturen zusammenhängt. Wir sprechen über praktische Alternativen von kurdischen Bäuer*innen und was Menschen in Deutschland tun können, um sich für Klimagerechtigkeit in Rojava einzusetzen.