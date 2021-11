Kolonialer Klimawandel und Wassernot in Rojava

Wie hängen Kolonialismus, Kapitalismus und Klimakrise in Rojava zusammen? Rojava ist der kurdische Name für Westkurdistan, ein de facto autonomes Gebiet im Norden Syriens. Die Region wurde auch Insel oder Mesopotamien genannt. Namen, die beschreiben, dass Wasser dort in allen Himmelsrichtungen zu finden ist – es fällt vom Himmel und quillt aus der Erde! Heute ist die Gegend geprägt von Wasserknappheit und Krieg, während es zu Rekordtemperaturen kommt.



Ami ist in Rojava geboren und aufgewachsen und musste 2015 nach Deutschland fliehen. In Freiburg engagiert Ami sich für Klimagerechtigkeit. Am 20. November 2021 hat Ami einen Vortrag gehalten, in dem erklärt wird, dass die Klimakrise ein soziales Phänomen ist und eng mit kolonialen Strukturen zusammenhängt.