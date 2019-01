In den selbstverwalteten Gebieten im Norden Syriens arbeiten Einheimische und Internationalist*innen an Themen wie Basisdemokratie, Feminismus und Ökologie. Im Gespräch ist Felix von der Kampagne "Make Rojava Green Again". Er spricht über ihre Arbeit vor Ort, die Brückenbildung und den Austausch zwischen Rojava und Gruppen in anderen Ländern, sowie den Aufruf zu den globalen Aktionstagen #riseup4rojava am 27. und 28. Januar, mit denen gegen den Krieg und drohenden Einmarsch türkischer Truppen in weitere Teile Rojavas protestiert werden soll.

https://internationalistcommune.com/

http://makerojavagreenagain.org/